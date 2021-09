15 năm trước Bảo Thy từng 'trí trá' tên thật của mình thế này đây!

Mới đây, Bảo Thy bị dân mạng "đào" lại clip hồi còn trẻ măng từ 15 năm về trước trong chương trình Miss Audition 2006 tại Hà Nội. Đáng chú ý, trong đoạn clip này, cô nàng không biết vô tình hay cố ý nói nhầm tên của mình.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại phần giới thiệu của Bảo Thy trong cuộc thi Miss Audition 2006

Cụ thể, mở đầu thì Bảo Thy tiết lộ nickname trong game là Trần Thy Loan nhưng đến phần tên thật thì cô nàng lại giới thiệu là Trần Bảo Thy. Nhưng giọng ca sinh năm 1988 tên thật là Trần Thị Thúy Loan chứ không phải cái tên mà cô giới thiệu. Còn về cái tên Bảo Thy được nữ ca sĩ sử dụng suốt chặng đường âm nhạc thì là nghệ danh mà ai cũng biết rồi!