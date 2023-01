15 chuyến bay đến Đà Nẵng phải hoãn hủy, hạ cánh ở nơi khác

Ông Hoàng Hữu Cương, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết đây là điều kiện thời tiết xấu, không đảm bảo an toàn, đến 4h30 sáng nay đã trở lại bình thường.

"Thời tiết sương mù dày đặc thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế rồi trần mây thấp không đảm bảo hạ cánh an toàn nên các chuyến bay một là chuyển hướng, hai là bay vòng chờ thời cơ xuống được. Cơ bản do thời tiết, còn khi hạ xuống vẫn an toàn. 4h sáng nay trở lại bình thường", ông Hoàng Hữu Cương cho hay.