15 cầu thủ Premier League dương tính chất cấm

Cơ quan Chống Doping của Vương quốc Anh (UKAD) chỉ công bố bản báo cáo này rộng rãi sau khi tờ Daily Mail gửi tới họ một yêu cầu về việc "Tự do Thông tin".

Các trường hợp dương tính còn lại là với chất steroid prednisolone và derivative, cũng như indapamide lợi tiểu, vốn có thể hỗ trợ giảm cân và đóng vai trò như một loại chất làm cho việc nhận biết các chất cấm khác trở nên khó khăn hơn.

Với những trường hợp không bị cấm thi đấu, UKAD cho biết quyết định không xử phạt thường là do cầu thủ vô tình sử dụng chất cấm hoặc sử dụng loại chất cấm thuộc hệ thống Therapeutic Use Exemption (TUE) hay còn gọi là Miễn trừ do trị liệu.

Chỉ 39 trong 88 trường hợp dương tính được UKAD công bố danh tính theo yêu cầu tự do thông tin của tờ Daily Mail. Trong 39 trường hợp này, 15 cầu thủ Premier League đề cập ở trên không bị cấm thi đấu. Ngược lại, 24 cầu thủ không chơi bóng ở Premier League nhận án phạt đình chỉ thi đấu từ 3 tháng tới 4 năm.

UKAD từ chối công khai danh tính 49 trường hợp khác vì nhiều lý do.