14h30 chiều mai, Truyền hình trực tuyến: Giải toả những lo lắng khi tiêm vaccine phòng COVID-19

Để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên cả nước, Bộ Y tế đã xây dựng một Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử với phương châm chủ đạo và nhất quán: "Tiêm đến đâu an toàn đến đó", đảm bảo an toàn tối đa cho người được tiêm chủng.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến cáo: "Tiêm vaccine là cần thiết và lợi ích của vaccine là cao hơn nhiều so với nguy cơ". Giống như nhiều dịch bệnh đã từng xảy ra trong quá khứ, vaccine luôn là biện pháp phòng bệnh chủ động, hữu hiệu. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, vaccine phòng COVID-19 giúp phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2, còn giúp người được tiêm tránh khỏi nguy cơ bệnh chuyển nặng và phải nhập viện, cũng như giảm tỷ lệ tử vong nếu không may bị nhiễm bệnh.



Trong chúng ta, có người đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, có người mới tiêm mũi đầu tiên, hoặc đang chờ tới lượt tiêm. Có thể chính bạn hay người quen, người thân của bạn đang có những thắc mắc, lo lắng liên quan tới vaccin và tiêm vaccine phòng COVID-19. Đó là điều rất bình thường, bởi COVID-19 là một đại dịch chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.

Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới sự lo lắng, e ngại khi tiêm vaccine phòng COVID-19 là tình trạng thiếu thông tin chính thống và khoa học. Những tin đồn vô căn cứ lan truyền trên mạng xã hội, những lời khuyên "tận tình" nhưng lại "sai" một cách "vô tình" được hồn nhiên chia sẻ từ người này sang người khác, có thể khiến nhiều người hoang mang, có hại hơn là có ích.

Nhằm giải đáp những băn khoăn của bạn đọc và quý vị xem chương trình, với mong muốn đem đến cho người dân kiến thức đúng đắn, khoa học, Báo điện tử Sức khỏe& Đời sống tổ chức chương trình truyền hình trực tuyến: "Giải toả những lo lắng khi tiêm vaccine phòng COVID-19".