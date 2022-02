13 tỉnh, thành dừng học trực tiếp do dịch Covid-19, cần ổn định tâm lý cho trẻ khi F0 tăng. (Nguồn: Dân trí)

Theo thông báo của Bộ GD&ĐT, ở bậc Mầm non, 50 tỉnh, thành phố đã tổ chức dạy học trực tiếp. 13 tỉnh, thành phố hiện dừng dạy học trực tiếp do dịch bệnh diễn biến phức tạp tại địa phương, gồm: Hà Nội; Đà Nẵng (tổ chức cho trẻ đi học tại 2 quận Thanh Khê và Sơn Trà); Tiền Giang (trẻ 5 tuổi tổ chức cho đi học từ 21/2, trẻ dưới 5 tuổi tổ chức từ ngày 24/2); Bạc Liêu (trẻ 5 tuổi tổ chức cho đi học từ 21/2, trẻ dưới 5 tuổi tổ chức từ ngày 28/2); An Giang, Phú Yên, Lào Cai, Tuyên Quang, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hưng Yên; Đắk Lắk (có thành phố Buôn Mê Thuột dừng dạy học trực tiếp).