13 thuyền viên trên tàu gặp nạn kêu gọi cứu hộ khẩn cấp

Do sóng to nên tàu CN 09 không tiếp cận được, phải thả phao bè xuống để đưa các thuyền viên trên tàu gặp nạn sang tàu CN 09. Tuy nhiên, 3/16 thuyền viên trên tàu gặp nạn không chịu rời tàu do công ty cử ở lại trông coi dù đã được lực lượng chức năng thuyết phục, vận động.

Các thuyền viên gặp nạn di chuyển lên bờ an toàn (Ảnh: NTV).

Trước tình hình trên, lực lượng cứu nạn tàu CN 09 tiến hành lập biên bản về việc 3 thuyền viên không chịu rời tàu để sang tàu cứu nạn. Đến 11h30 trưa cùng ngày, tàu cứu nạn CN 09 đã đưa 13 thuyền viên trên tàu hàng Hoa Lư 02 cập cảng cá Cửa Hội (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) an toàn.