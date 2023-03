13 thanh thiếu niên vác hung khí vào khu dân cư hỗn chiến với bảo vệ

Ngày 16/3, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đang lập hồ sơ xử lý 13 người về hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Trong đêm khuya, nhóm này kéo đến một công ty để đuổi đánh bảo vệ bằng hung khí, rất may lực lượng tuần tra thuộc Tổ công tác 161 của Công an huyện Nhơn Trạch ngăn chặn kịp thời.

Theo hồ sơ, khoảng 21h30 ngày 13/3, Tổ tuần tra 161 Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an xã Long Tân tuần tra trên địa bàn xã, thì phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối an ninh trật tự tại dự án Khu dân cư Đông Sài Gòn (thuộc ấp Bình Phú, xã Long Tân).