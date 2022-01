13 người chết do tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán

31 phút trước Xã hội

Phó trưởng Công an huyện Sìn Hồ cùng đội trưởng và một cán bộ Đội cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế - môi trường - ma túy bị kỷ luật do để một người treo cổ tự tử ngay ở trụ sở công an huyện này.