13 cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa gây thất thoát, lãng phí hơn 74 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ và đề nghị truy tố 13 bị can là cựu quan chức tỉnh này. 13 bị can là cựu quan chức, cán bộ tỉnh này đã gây thất thoát, lãng phí hơn 74,2 tỉ đồng.

Các bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, năm 2013, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ định Công ty TNHH Hoàn Cầu Khánh Hòa liên danh với Công ty Cổ phần Thanh Yến thực hiện dự án Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng theo hợp đồng BT trị giá 149 tỉ đồng.

Nguồn vốn hoàn trả cho nhà đầu tư thực hiện dự án là quỹ đất cơ sở cũ của Trường Chính trị tỉnh, rộng gần 7.400 m2. Giá trị quyết toán dự án giai đoạn 1 với chi phí đầu tư là 113 tỉ đồng.