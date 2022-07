13 cách diện trang phục màu be trẻ trung và tinh tế, ai mặc cũng đẹp

Vào mùa hè nóng nực, các kiểu trang phục mang màu sắc nhẹ nhàng, mát mẻ sẽ rất được ưa chuộng, và outfit màu be cũng nằm trong số đó.

Nhìn vào các set đồ màu be, ta sẽ thấy vô cùng dịu mắt. Nhưng đây không phải là điều thú vị duy nhất về trang phục màu be. Kiểu đồ này còn là bảo chứng cho vẻ ngoài thanh lịch và tinh tế, chị em nào cũng có thể mặc đẹp. Trang phục màu be tuy dịu dàng, nhưng lại có nhiều cách diện thú vị, đủ để giúp chị em mỗi lần áp dụng, là một lần ghi trọn điểm phong cách, không sợ bị nhàm chán. Dưới đây là 13 cách diện đồ màu be trẻ trung, tinh tế, chị em hãy tham khảo nhé!

Layer là cách phối đồ tuyệt hay để tăng nét nổi bật, trẻ trung khi diện đồ màu be. Chị em cũng không cần chọn đồ quá cầu kỳ, hãy mix áo sơ mi màu be với áo nâu bên trong, rồi diện với quần trắng, vẻ ngoài sẽ toát lên vẻ sang trọng, xen lẫn nét phóng khoáng.

Áo màu be và quần jeans là một bộ đôi hoàn hảo. Công thức này vừa trẻ trung, vừa thanh lịch, trang nhã. Để nâng cấp vẻ sang xịn mịn của cả set trang phục, chị em hãy tô điểm thêm một chiếc thắt lưng và đeo dây chuyền vàng nhé!