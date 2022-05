12 tuổi đạt 8.0 IELTS trong lần thi đầu tiên

Nữ sinh sinh năm 2009 bắt tay vào ôn luyện phần đọc bằng cách đọc hết trọn bộ 7 tập truyện ngoại văn Harry Potter. “Khi bắt đầu 'nhúng chân' vào mảng đọc của IELTS, em đã bị sốc bởi số lượng từ khủng và các cấu trúc khó nhằn, nội dung vô cùng khô khan. Xuất phát điểm kĩ năng đọc của em chỉ ở mức 6.0. Thế nhưng sau khi đọc hết bộ truyện Harry Potter em như được “khai sáng”, dù chỉ hiểu được khoảng 90% nội dung”, Nguyên nói.

Nguyên cho biết, dù bộ Harry Potter có những từ vựng khó và khá học thuật nhưng nội dung lại vô cùng lôi cuốn. Từ chỉ hiểu bập bẹ vài từ, càng đọc Nguyên càng ngẫm ra được sự liên kết và hàm ý sâu của từng câu giúp em có hứng hơn với việc đọc văn bản tiếng Anh. Ngoài Harry Potter, một số các đầu sách ngoại văn hay khác mà Nguyên yêu thích là: "Grimms Fairy tale" (Truyện cổ Grimm), "The little prince" (Hoàng tử bé), "80 days around the world" (80 ngày vòng quanh thế giới), "2 thousand leagues under the sea" (2 vạn dặm dưới đáy biển), "Sherlock Holmes",... Ngoài đọc sách báo, Nguyên cũng luyện đề với cường độ 2 bài/ tuần.