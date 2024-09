12 năm trước phiên bản iPhone màu vàng ra mắt lần đầu, bị đẩy giá cả trăm triệu

Trong thời điểm lần đầu tiên hãng điện thoại Táo khuyết ra mắt chiếc điện thoại có phiên bản màu vàng, ngay lập tức gây sốt, khiến mức giá bị đẩy lên cao. Trong năm nay, mẫu sản phẩm iPhone 16 nổi bật với màu vàng sa mạc. Chỉ sau thời gian đặt cọc ngắn ngủi, phiên bản màu này đã hết suất đặt cọc. Tuy "nóng" là vậy, nhưng trong lịch sử sản xuất mẫu điện thoại iPhone, Apple cũng đã không ít lần ra những phiên bản màu vàng nổi bật khiến cho iFan đứng ngồi không yên. IPhone 5S Vào thời điểm 2012 mới ra đời, iPhone 5s được đánh giá là một trong những chiếc smartphone đáng mua nhất thế giới. Thiết kế tinh xảo thừa hưởng từ “người anh” iPhone 5. Nhưng chiếc máy này lại sở hữu sức mạnh “khủng long” đánh bật tất cả các dòng máy khác. Đây cũng là chiếc điện thoại đầu tiên được trang bị công nghệ mở khóa vân tay hiện đại, cùng với đó là tính năng độc quyền AirDrop tạo ra đột phá mới trong làng thiết bị di dộng thế giới. Cùng với đó, chiếc điện thoại mang trong mình cấu hình cao cấp vào thời điểm bấy giờ, có chip A7 hoàn toàn mới, camera với kích thước điểm ảnh lớn hơn cho chất lượng hình chụp tốt hơn, ống kính với khẩu f/2.2, quay phim HD 120 khung hình/giây. Chiếc iPhone có phiên bản màu vàng đầu tiên được sản xuất. Trải qua nhiều năm, nhiều dòng iPhone mới ra đời. Nhưng iPhone 5s vẫn được coi là phiên bản có nhiều cải tiến xuất sắc nhất, đặc biệt với dòng điện thoại này có 3 phiên bản màu sắc đó là vàng champagne, xám vũ trụ và màu bạc. Với lần đầu tiên ra mắt trên thị trường cùng với ý nghĩa phong thủy, màu vàng champagne nhanh chóng "cháy hàng". Những người đặt mua iPhone 5S vàng champagne thông qua website của Apple hiện đều phải chờ đến tháng 10 mới được giao máy. Tim Cook, CEO Apple, cũng thừa nhận họ đã bán hết bản màu vàng và đang gấp rút tiếp tục lắp ráp để sớm đáp ứng được cơn khát của khách hàng. Thậm chí có thời điểm trên thế giới, chiếc iPhone 5S phiên bản màu vàng được giao bán với mức giá 10.100 USD (gần 250 triệu đồng tính theo tỷ giá hiện tại). iPhone 6 và 6 Plus Tiếp nối thành công của dòng máy tiền nhiệm, Apple chứng tỏ những chiếc iPhone luôn là "con gà đẻ trứng vàng" của hãng. Doanh số bán được của iPhone 6 và iPhone 6 Plus hơn 220 triệu chiếc, biến chúng thành mẫu iPhone bán chạy nhất trong lịch sử và nằm trong bảng xếp hạng những chiếc điện thoại thành công nhất mọi thời đại. Thế hệ tiền nhiệm để lại thành công khiến màu vàng vẫn tạo được sức hấp dẫn khi ngoài màu Vàng (Gold), thế hệ này còn có thêm màu Vàng Hồng (Rose Gold) Theo đó, ở thế hệ iPhone 6 có iPhone 6 sẽ có ba phiên bản màu sắc: Xám (Gray), Bạc (Silver), Vàng (Gold); iPhone 6S có bốn phiên bản màu: Vàng (Gold), Xám (Gray), Bạc (Silver) và Vàng Hồng (Rose Gold); iPhone 6 Plus có ba phiên bản màu: Xám (Gray), Bạc (Silver), Vàng (Gold). Mẫu iPhone 6 đã bán được 220 triệu chiếc trên toàn thế giới. Không còn có kiểu dáng vuông vức, thiết kế của iPhone 6 và 6 Plus đã thay đổi, thừa hưởng từ iPad Air với các góc kính mặt trước được bo cong và mặt lưng nhôm có các dải nhựa ăng ten. IPhone 6 là chiếc điện thoại mỏng nhất trên thế giới vào thời điểm ra mắt, nút nguồn được đặt bên cạnh phải, thay vì cạnh trên ở các đời iPhone trước. Cấu hình được nâng cấp, khi iPhone 6 và iPhone 6 Plus đều sử dụng chip Apple A8 và bộ xử lý chuyển động M8, có thước đo để đo lường sự biến đổi độ cao. Chip A8 mang lại hiệu năng CPU hơn 25%, hiệu suất đồ họa tăng 50% và tỏa nhiệt ít hơn so với chip A7 trên iPhone 5S. Cả iPhone 6 và iPhone 6 Plus đều có camera sau độ phân giải 8 MP. Khả năng tự động lấy nét với Auto Focus. Riêng iPhone 6 có khả năng chống rung quang học. Đèn flash True Tone, HDR tự động và ổn định hình ảnh tự động. Ống kính làm từ tinh thể shappire. Camera trước có độ phân giải 1.2 MP, quay video 720p HD, cải tiến nhận dạng khuôn mặt, HDR tự động cho ảnh và video. iPhone 6 và iPhone 6 Plus có thể quay video 1080p HD ở 30 fps hoặc 60 fps. Đối với video Slo-mo là 120 fps hoặc 240 fps. Thu phóng 3x trong khi quay video Iphone 8 Plus Thời điểm 7 năm về trước, Apple đã chính thức công bố loạt iPhone mới của mình bao gồm iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X. Nếu như iPhone X là chiếc máy lột xác của Apple từ thiết kế toàn màn hình cho đến các tính năng đột phá như nhận dạng khuôn mặt Face ID, camera TrueDepth hay Animoji; thì iPhone 8 và 8 Plus lại là bản nâng cấp nhẹ của iPhone 7 và 7 Plus. Tuy nhiên, nhà Táo vẫn biết cách tạo sức hút cho dòng iPhone 8 khi có thiết kế và màu sắc tuyệt đẹp, vượt trội hơn chiếc iPhone X chỉ có 2 phiên bản màu đen trắng. iPhone 8 Plus hấp dẫn với mặt lưng kính và màu Gold hiện đại đanh nhanh chóng gây sốt vào năm 2017. (Ảnh: Pcmag) Cụ thể, iPhone 8 Plus có ba màu là Space Grey (xám không gian), Silver (bạc) và Gold (vàng). Thế hệ iPhone nổi bật hơn là thiết kế mặt lưng được làm bằng kính cùng với màu vàng, đem lại một cảm giác bóng bẩy, cao cấp và mới mẻ hơn sau nhiều năm Apple chỉ trung thành với nhôm. Cấu hình iPhone 8 Plus CPU: Apple A11 Bionic (6 nhân), ram 3GB đi kèm bộ nhớ trong: 64/256GB Màn hình: 5.5 inch, IPS LCD, độ phân giải Full HD, True Tone Camera chính: Camera kép 12MP, zoom quang học 2X, chế độ xóa phông, Quad LED, quay phim 4K 60fps và slow-mo 1080p 240fps Ống kính góc rộng: 28mm, f/1.8, OIS, ống kính tele: 56mm, f/2.8. Camera phụ: 7MP, f/2.2, Retina Flash, quay phim Full HD. Pin: 2675mAh cùng với đó là công nghệ sạc nhanh, sạc không dây (yêu cầu phụ kiện mua rời) và chống nước chuẩn IP67 iPhone XS Max Được Apple ra mắt vào năm 2018, iPhone XS Max nổi bật khi trang bị con chip A12 Bionic, màn hình Super Retina OLED với kích thước 6.5 inch. Thiết kế dòng điện thoại là sự kết hợp giữa kính và thép không gỉ, tạo nên vẻ ngoài sang trọng, hiện đại. Khung viền thép không gỉ mang lại độ bền cao cùng cảm giác cầm nắm chắc chắn. Bên cạnh đó, máy sở hữu mặt kính cường lực với khả năng chống trầy xước và va đập tốt. iPhone XS Max sử dụng camera kép vơi một một ống kính thường và zoom 2X mang đến khả năng chụp đa dụng.Chất lượng hình ảnh của iPhone XS Max vẫn là một chín một mười so với iPhone 14 Pro Max nếu không so về các tính năng khủng như quay chụp 4K hay quay Cinematic. IPhone XS Max cũng là sản phẩm có phiên bản màu vàng tuyệt đẹp. Chiếc điện thoại có thêm màu vàng trong tổng số 3 màu sắc, đây là màu sắc vô cùng hấp dẫn người sử dụng, tuy nhiên lại thiếu vắng trên dòng iPhone X ra mắt trước đó 1 năm. Cho tới thời điểm hiện tại, mặc dù iPhone XS Max đã dừng sản xuất, thế nhưng dòng máy cao cấp một thời này vẫn được nhiều người yêu thích, bởi đem lại hiệu năng đủ dùng với những tác vụ đơn giản hàng ngày, hoàn thiện và màu sắc đẹp mắt, cùng ngoại hình cứng cáp khi phần khung viền được làm từ thép. iPhone 14 Pro, 14 Pro Max màu vàng Gold Bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max màu Vàng Gold đảm bảo sẽ khiến bạn phải mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây là 2 mẫu điện thoại cao cấp nhất mà Apple đã nghiên cứu và phát triển. Với màn hình lớn có kích thước lần lượt là 6.1 inch và 6.7 inch, cùng bộ 3 camera góc rộng siêu sắc nét và độ phân giải cao. Thời điểm ra mắt iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đứng đầu về khả năng chụp ảnh và quay video, mang đến cho người dùng những hình ảnh và thước phim với chất lượng cực cao. Một loạt tính năng đỉnh như: Center Stage, Cinematic Mode… giúp những thước phim và hình ảnh mà chúng ghi lại được là rất ấn tượng và sắc nét. Bên cạnh đó, iPhone 14 Pro và Pro Max dùng chung chip A16 Bionic của nhà Táo. iPhone 14 Pro Max với 4 màu tuyệt đẹp. Về phiên bản màu sắc, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max có các màu: Đen, Trắng Bạc, Vàng Đồng, Tím sẫm. Cũng chính vì là màu mới, nên thế hệ iPhone 14 màu Tím sẫm cũng đã rơi vào tình trạng cháy hàng thời điểm mở bán. Màu vàng vào thời điểm đó tuy "thất thế" những thế hệ iPhone 15 ra mắt ở phiên bản Pro chỉ có Titan Trắng (White Titanium), Titan Đen (Black Titanium), Titan Xanh (Blue Titanium) và Titan tự nhiên (Natural Titanium), mà thiếu đi sự xuất hiện của màu Vàng, nên một lần nữa dòng điện thoại thế hệ tiền nhiệm lại có xu hướng được quan tâm vào thời điểm 2023.