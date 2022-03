12 nam nữ 'chơi' ma túy, bay lắc điên cuồng trong quán karaoke ở Lạng Sơn

Tại phòng Vip 4, bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 0,529 gam ma túy tổng hợp cùng các tang vật có liên quan. Thời điểm kiểm tra hai phòng hát này đều mở nhạc với tiếng ồn lớn. 12 đối tượng trên đều dương tính với chất ma tuý tổng hợp.



Các đối tượng đều dương tính với ma tuý

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận rủ nhau mua ma túy về sử dụng tại quán hát để bay lắc. Mở rộng điều tra, Công an TP Lạng Sơn bắt giữ 1 đối tượng do có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Công an TP Lạng Sơn đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.