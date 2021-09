12 năm hành trình tới World Cup của Futsal Việt Nam: Giấc mơ từ nhà kho bụi mờ

Sau nhiều năm âm thầm nỗ lực may mắn lớn nhất đã đến, đó chính là giấc mơ đi World Cup đã thành hiện thực. Một số người tin vào sự may mắn nhiều hơn cả chúng tôi nói rằng: "Ôi Việt Nam đi World Cup được là vì Nhật Bản đá penalty vào rồi nhưng trọng tài không cho”.

Họ quên mất rằng chúng tôi cũng may mắn gỡ hoà 4-4 khi bị dẫn trước 1-3, thậm chí chúng tôi định nhờ đến may mắn khi còn ít phút của hiệp 2 và đặc biệt hiệp phụ thứ 2 để chơi power play để nhỡ may thắng luôn trong trận.

Còn một điều cực kỳ may mắn khác là trước trận đấu có gần nửa đội bị ốm do thời tiết rất lạnh tại Uzbekistan, có người cả đêm không ngủ được vì ho nhưng hôm sau làm viên hạ sốt và thi đấu hết 2 hiệp chính, 2 hiệp phụ và penalty trước một đội hơn chúng tôi hàng chục bậc trên bảng xếp hạng.

May mắn là chúng tôi chiến thắng, chứ hết hiệp phụ thứ nhất tôi và Trần Văn Vũ nói chuyện với nhau là còn bao nhiêu thì bung nốt, nếu thua thì ngày mai chắc chắn thua tiếp vì không còn sức nữa.

Đến năm nay, vì dịch bệnh nên đội tuyển Việt Nam chỉ đấu play-off với Li Băng. Những người yêu mến may mắn tiếp tục nói: “Đi được là vì may mắn được đá play-off chứ không phải một hành trình như năm 2016", và "Phát trước khi ghi bàn phạm lỗi rồi nhưng trọng tài không thổi phạt”.

Đội tuyển Việt Nam lại một lần nữa rất may mắn khi đã vượt qua một đối thủ xếp trên chúng ta trên bảng xếp hạng. Thể thức lượt đi lượt về, tức là chúng ta lại may mắn tận 2 trận trước sự dẫn dắt của HLV nội đầu tiên đưa đội tuyển Việt Nam đến World Cup là anh Phạm Minh Giang.