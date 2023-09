12 mẹo “nhỏ nhưng có võ” cần biết khi sử dụng nồi chiên không dầu

Tổ công tác đặc biệt do Cục CSGT (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đã xử lý 88 trường hợp là công chức, bộ đội, công an, quan chức địa phương... vi phạm nồng độ cồn.