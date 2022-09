12 'mẫu số chung' của cha mẹ có con lớn lên thành công

Việc giáo dục một đứa trẻ chưa bao giờ là dễ dàng, điều này đòi hỏi mỗi bậc cha mẹ phải có phương pháp phù hợp và đúng đắn với từng đứa trẻ. Mặc dù vẫn chưa có một công thức cụ thể về việc nuôi dạy những đứa trẻ thành công, nhưng nghiên cứu mới đây của các nhà tâm lý học Mỹ đã chỉ ra một số yếu tố quan trọng giúp con dễ thành công.

Tuy nhiên, sau hàng loạt nghiên cứu, các nhà tâm lý học Mỹ đã chỉ ra 12 thói quen thường thấy ở các bậc cha mẹ có con lớn lên thành công. Các thói quen ấy đều xuất phát từ những điểm chung: cha mẹ dành thời gian cho con, cho phép con đưa ra quyết định và con được sống trong một gia đình hạnh phúc.

Sự phát triển của trẻ phụ thuộc phần lớn vào cha mẹ. Khi cha và mẹ cùng đồng hành trong hành trình nuôi dạy con cái sẽ giúp đứa trẻ thành công khi trưởng thành.

Sau đây là 12 điểm chung của những bậc cha mẹ có con lớn lên là những đứa trẻ thành công:

1. Cha mẹ để con cái làm việc nhà

Julie Lythcott-Haims - nhà giáo dục, diễn giả người Mỹ, tác giả của các tác phẩm nổi tiếng như cuốn “Your Turn: How to Be an Adult” (Làm sao để con trưởng thành); “How to Raise an Adult, on parenting” (Cách nuôi dạy trẻ nên người),... đã chia sẻ trên chương trình TED Talks về nghiên cứu “The Grant Study”: cha mẹ để con cái làm việc nhà ngay từ nhỏ sẽ giúp con lớn lên thành công.



Ảnh minh họa.

Bà Julie Lythcott-Haims tin rằng, những đứa trẻ được cha mẹ giao cho phụ giúp việc nhà sẽ có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, biết sống đồng cảm hơn khi lớn lên bởi chúng hiểu được cảm giác san sẻ công việc với cha mẹ lúc nhỏ, đồng thời chúng có thể đảm nhận các nhiệm vụ, công việc một cách độc lập.

2. Cha mẹ dạy trẻ các kỹ năng xã hội

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Bang Pennsylvania và Đại học Duke (Mỹ) đã theo dõi hơn 700 trẻ em trên khắp nước Mỹ, bao gồm từ mẫu giáo đến 25 tuổi. Họ tìm thấy mối tương quan đáng kể giữa các kỹ năng xã hội của trẻ ở trường mẫu giáo với sự thành công ở tuổi trưởng thành 20 năm sau.

Nghiên cứu kéo dài 20 năm cho thấy, những đứa trẻ có kỹ năng xã hội tốt sẽ có công việc ổn định hơn sau tuổi 25 so với những đứa trẻ có kỹ năng xã hội kém. Chúng có thể làm việc một cách độc lập, tự hiểu cảm xúc và tự giải quyết các vấn đề của riêng mình.

3. Cha mẹ có xu hướng kỳ vọng cao

Theo dữ liệu từ cuộc khảo sát quốc gia với 6.600 đối tượng thanh niên sinh năm 2001, giáo sư Neal Halfon, đại học California tại Los Angeles (UCLA) và các đồng nghiệp của ông nhận thấy: kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái có tác động mạnh mẽ đến thành tích của con sau này.



Ảnh minh họa.