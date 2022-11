12 giờ truy bắt kẻ cướp ngân hàng và nỗi day dứt của vị thượng tá công an

Chiều 14/11, Công an TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên nhận tin báo từ ngân hàng Vietinbank chi nhánh Sông Công về việc bị cướp tài sản. Đối tượng là một nam giới, ngụy trang kín toàn thân, sử dụng một vật giống súng để đe dọa nhân viên, cướp gần 700 triệu đồng.

Ngay lập tức, vụ việc được báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên. Sau tròn 12 tiếng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Phổ Yên, Công an huyện Phú Bình, Công an TP Sông Công cùng Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã bắt giữ được kẻ cướp là Phạm Đức Anh (33 tuổi).

Khoanh vùng nghi phạm

Theo thông tin ban đầu từ các nhân chứng và dữ liệu camera giám sát, khoảng 14h ngày 14/11, đối tượng mặc quần áo dài, đội mũ len, đeo khẩu trang đi vào phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank ở Phố Cò, TP Sông Công.

Ban đầu, hắn ta ngồi vào một cửa giao dịch và nói chuyện bình thường với nhân viên. Khi thấy cả phòng giao dịch không còn khách, kẻ cướp rút trong người một vật giống súng, chĩa về phía các nhân viên trong quầy giao dịch để đe dọa, trấn áp tinh thần họ.

Sau đó, đối tượng cướp gần 700 triệu đồng và bỏ trốn bằng chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đen - trắng.

Đối tượng mặc kín người khi vào ngân hàng. (Ảnh: S.T.).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Phương Nam, Trưởng Công an TP Sông Công, cho biết các dữ liệu ban đầu đã chứng tỏ đối tượng này có sự chuẩn bị kỹ càng.