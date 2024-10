12 đội tranh tài ở Cúp bóng đá 7 người khu vực miền Nam

Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2024 (VSC-S4) - khu vực miền Nam sẽ có 12 đội bóng tranh tài. Cúp bóng đá 7 người khu vực miền Nam sẽ có sự tham gia của 12 đội bóng. Ảnh: Đình Thảo Chiều nay (22.10), tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Bóng đá Việt Nam (VietFootball) đã tổ chức bốc thăm xếp lịch thi đấu và họp kỹ thuật Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2024 (VSC-S4) - khu vực miền Nam. Trước đó, VSC-S4 cũng đã chính thức khởi tranh ở 3 khu vực là miền Bắc (Hà Nội), miền Trung (Đà Nẵng) và Tây Nguyên (Gia Lai). VSC-S4 khu vực miền Nam là giải đấu diễn ra muộn nhất khi sẽ khởi tranh vào cuối tuần này, ngày 26.10 tại sân vận động Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Dựa vào thành tích tại VSC-S3 khu vực miền Nam và SPL-S6, 12 câu lạc bộ tham dự VSC-S4 khu vực miền Nam được chia làm 3 nhóm hạt giống trước khi tiến hành bốc thăm chia bảng. Đại diện các đội bóng bốc thăm tại buổi họp kỹ thuật. Ảnh: Đình Thảo Theo đó, bảng A có sự hiện diện của An Biên, Bảy Núi, Chim Cánh Cụt và WTeam. Bốn đội Bamboo, Điện Bách Khoa Ninh Thuận, An Nguyên Bảo và Kun FC thuộc bảng B. Trong khi đương kim vô địch Nghiêm Phạm Holdings nằm ở bảng C cùng MyMy, STPFood và Thép Việt Thắng. Mỗi đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt với từng đối thủ trong bảng đấu của mình, để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Sau đó, chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ 3 thành tích tốt nhất giành quyền vào thi đấu vòng đấu loại trực tiếp. Hai đội góp mặt tại trận chung kết sẽ diện khu vực miền Nam tham dự vòng chung kết toàn quốc tổ chức tại TP.HCM vào tháng 12 tới. VSC-S4 khu vực miền Nam hứa hẹn sẽ là giải đấu hấp dẫn và thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi các đội bóng đều có sự đầu tư mạnh mẽ về nhân sự tại giải đấu này. Cùng với những “ngôi sao” của bóng đá phong trào thì rất nhiều cầu thủ từng khoác áo đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam và tuyển futsal Việt Nam cũng sẽ góp mặt tại sân chơi này. Lịch thi đấu lượt trận khai mạc VSC-S4 khu vực miền Nam. Ảnh: BTC