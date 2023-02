12 đăng kiểm viên tại Hà Nội bị khởi tố nhưng vẫn đang làm việc

Trong bối cảnh nhân lực đăng kiểm viên hụt dần mỗi ngày, Cục Đăng kiểm lại không thể bù đắp bằng nhân sự mới do vướng mắc các quy định tuyển dụng và do thời gian đào tạo được một đăng kiểm viên kéo dài hơn một năm (với đăng kiểm viên thường) và hơn 4 năm (đăng kiểm viên bậc cao).

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm, TP Hà Nội hiện có 16/31 trung tâm đăng kiểm ôtô với 31/61 dây chuyền còn hoạt động. Con số này tại TP.HCM là 11/19 trung tâm với 26/48 dây chuyền. Như vậy, năng lực đáp ứng dịch vụ đăng kiểm của 2 đô thị lớn nhất cả nước đã vơi đi một nửa.

"Ngày hôm ngay còn 16 trung tâm, nhưng ngày mai không chắc, có thể chỉ còn 14, 13", ông Tô An nói về nguy cơ số trung tâm còn hoạt động tại Hà Nội tiếp tục giảm để phục vụ điều tra.

"Đầu thú để được tiếp tục làm việc"

Phó cục trưởng Nguyễn Tô An đánh giá đội ngũ nhân lực còn "chưa bị bắt" cũng làm việc thiếu năng suất do tâm lý bất ổn. Điều này đặc biệt nguy hiểm với ngành nghề tác động tới yếu tố an toàn của người dân.