12 cung hoàng đạo 29/8: Song Tử chú ý 'tiểu tam', Thiên Bình đầu tư cẩn trọng

Trong công việc, trước tiên bạn nên quan sát những gì đang diễn ra xung quanh trước khi bày tỏ lập trường của mình. Tài lộc bình thường, lo đầu tư quá nhiều cũng vô ích, hãy thuận theo dòng chảy.

Sức khỏe bình thường, nên bớt nghĩ đến những điều tiêu cực.

Cự Giải (22/6-22/7)

Cự Giải có dũng khí để đấu tranh cho những lợi ích cốt lõi của mình, bộ não phản ứng rất nhanh. Tình cảm tạm ổn, đối phương là người nóng tính, khi giao tiếp, hai người nên bớt đề cao cái tôi.

Công việc bình thường, hiệu quả cao, đặc biệt khi giải quyết số lượng lớn công việc, bạn sẽ thể hiện khả năng tổ chức. Tài lộc tạm ổn, về đầu tư, trong thời gian ngắn bạn có thể chọn được dự án hợp ý mình, phán đoán dự án chính xác.

Sức khỏe bình thường, tốt hơn hết nên vận động cơ xương khớp.

Sư Tử (23/7-22/8)

Sư Tử hòa đồng với mọi người nhưng đừng nghĩ ai cũng tốt đẹp. Tình cảm bình thường, nếu bỏ được thành kiến, giảm bớt những tranh chấp không đáng có thì mối quan hệ giữa hai người có thể có bước ngoặt.

Trong công việc, nên tránh tranh cãi những chuyện không liên quan kẻo ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ. Tài lộc không có biến chuyển đáng kể, phải tập trung vào quyết định của chính mình, đừng lúc nào cũng đố kỵ với lợi ích của người khác.

Sức khỏe bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Theo dự đoán 12 cung hoàng đạo hôm nay, Xử Nữ nên giữ nguyên vị trí và học hỏi nhiều hơn để đột phá bản thân. Trong chuyện tình cảm, tốt hơn hết bạn nên nhẫn nhịn nhưng cũng phải hiểu rõ lòng mình, từ đó tìm ra cách tốt nhất để hòa hợp với nhau.

Trong công việc, có thể sẽ thấy sức mình yếu hơn một chút so với nhiệm vụ sắp tới, có rất nhiều điều phải học, đừng nghỉ ngơi trên chiến thắng. Tài lộc nhìn chung may mắn, nên khởi động một số dự án quen thuộc để đầu tư thì sẽ an tâm hơn.

Sức khỏe bình thường, chú ý uống nhiều nước.