12 cung hoàng đạo 25/10: Song Tử vạn sự như ý, Bảo Bình tình duyên không thuận

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm nay (25/10) ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to; khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.