110 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini được phân bổ thế nào?

Với 56 nạn nhân tử vong, Hà Nội sẽ hỗ trợ cho đại diện thân nhân 50 triệu đồng/người; đồng thời hỗ trợ chi phí hỏa táng 10 triệu đồng/người, bao gồm chi phí vận chuyển theo thực tế, cùng các chi phí khác liên quan đến thủ tục gửi thi hài, hỏa táng, tổ chức tang lễ…

Số tiền này sẽ được chi trả trực tiếp cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trước đó, liên quan vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), chủ chung cư mini nêu trên.

Ngày 15/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 3 tổ chức Đảng: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân và Đảng ủy phường Khương Đình nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.