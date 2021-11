’11 tháng 5 ngày’ tập 44, Đăng sốc khi biết Nhi sắp bỏ về Sài Gòn

Your browser does not support the video tag.

Trong tập 44 phim 11 tháng 5 ngày lên sóng tối nay 8/11, cả xóm trọ đang vui vẻ nấu ăn thì cô Hoan (Anh Thơ) nhận được điện thoại từ bà nội Tuệ Nhi (Khả Ngân). Cô Hoan hốt hoảng khi được bà báo tin Nhi sắp bỏ chuyển vào Sài Gòn. Đăng (Thanh Sơn) ngồi giặt quần áo gần đó rất sốc khi nghe tin.