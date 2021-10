'11 tháng 5 ngày': Khán giả háo hức vì Đăng được ăn 'dấm chua', nhưng tại sao cứ mãi không nói yêu Nhi?

Những ai theo dõi các tập vừa qua của 11 tháng 5 ngày, đều dễ dàng nhận ra Đăng có tình cảm với Nhi thật sự, nhưng hết lần này tới lần khác, anh tránh né Nhi dù biết cô bạn hàng xóm thể hiện tình cảm ra mặt với mình. Có lẽ bởi vì thỏa thuận với bố của Nhi, Đăng biết nếu mình và Nhi mà tới với nhau, anh sẽ không khác nào lừa dối Nhi vì anh đã nhận tiền của bố Nhi.

Tuy nhiên, do Nhi và Trí (Bình An) tỏ ra khá thân mật, mà sắp tới nhiều khả năng Trí sẽ theo đuổi Nhi bằng cách xin cô Vân ở lại nhà trọ. Cuộc chiến giành lấy trái tim người đẹp của Trí và Đăng sẽ rất hấp dẫn, nhất là khi không kém cạnh Đăng, Trí cũng đẹp trai cao to, là mẫu người bên ngoài ấm áp, bên trong nhiều tiền.