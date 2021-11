'11 tháng 5 ngày': Khả Ngân và Thanh Sơn bị lộ manh mối đáng ngờ với mối quan hệ 'không bình thường'?

35 phút trước Phim ảnh

Venom: Let there be carnage (tựa Việt: Venom: Đối mặt tử thù) là một trong những bộ phim siêu anh hùng ấn tượng nhất năm nay. Tác phẩm liên tục phá vỡ các kỷ lục doanh thu ngay từ ngày ra mắt, đồng thời mở đường cho Vũ trụ Spider-Man của Sony (SSU) tiến lên màn ảnh rộng với Morbius (2022) và Kraven the hunter (2023). Sau thời gian dài khiến người hâm mộ chờ đợi, bộ phim đã có lịch công chiếu chính thức tại Việt Nam ngày 3/12/2021.