'11 tháng 5 ngày': Chuyện không có trên màn ảnh

Vào vai Trí, bạn thân của Nhi từ nhỏ, từng đi du học cùng Nhi, Bình An sẽ xuất hiện ở những tập cuối của bộ phim. Thực ra, theo dự kiến vai diễn này là của diễn viên Song Luân nhưng ở thời điểm thực hiện cảnh quay thì đúng lúc Sài Gòn giãn cách theo Chỉ thị 16 nên Luân đã không bay ra được. Chia sẻ về vai diễn “chữa cháy” này, Bình An bày tỏ mặc dù là “chữa cháy” nhưng đối với An thì mỗi vai diễn là một cơ hội và là cái duyên đến với mình. Nhân vật của An sẽ xuất hiện ở cuối phim kèm theo đó là hàng loạt drama ập đến cặp đôi Đăng – Nhi. Chắc chắn là khán giả đang đẩy thuyền cho cặp Đăng – Nhi nhưng sự xuất hiện của Trí sẽ khiến mọi người phải “quay xe”.

NSND Ngọc Lan tái xuất màn ảnh sau 5 năm

Hậu trường vui vẻ của dàn diễn viên trong phim

Những khó khăn không lường trước - Bộ phim được quay đúng đợt dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp nên bối cảnh quay cũng phải thay đổi liên tục. Chưa kể lại rơi vào mấy tháng hè nắng nóng nên mọi người khá vất vả, nhất là những cảnh ở xóm trọ. Trên phim, phòng trọ của Đăng và Long đần rất chật chỉ rộng khoảng 10m2 nhưng khi quay luôn phải có gần chục người trong đó vô cùng bức bối mà Thanh Sơn lại dễ đổ mồ hôi nên khó tập trung diễn xuất, liên tục phải vừa quay vừa lau mồ hôi. - Phim bị trượt thời gian rất nhiều nên đáng lẽ vai diễn của Tuấn Tú theo dự kiến sẽ kết thúc quay vào khoảng tháng 4 nhưng mãi đến tận tháng 8 mới quay xong hết những cảnh cuối của anh. - Lần đầu làm phim ngoài Hà Nội do môi trường sống và thời tiết thay đổi cộng với lịch làm việc dày đặc nên Khả Ngân đã bị suy nhược cơ thể. Hình ảnh cánh tay cắm kim truyền nước và cân nặng chỉ còn 42 kg của Khả Như được chia sẻ trên mạng thời gian qua khiến mọi người không khỏi xót xa. - Trong phim có cảnh những bạn trẻ đi chơi ở biển nhưng vì dịch Covid-19 không thể đi xa nên đoàn phải chọn một resort gần Hà Nội để quay. Hay có cảnh chị Hoan đi chơi trong công viên thì cũng phải dời sang một vườn hoa kín đáo để quay.

