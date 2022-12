11 sự thật thú vị về đất nước của đội bóng kỳ tích Ma-rốc

Hãy tận hưởng và khám phá những món ăn đến từ nền văn hóa đa dạng nơi đây. Bạn sẽ tìm thấy một loạt các món ăn chịu ảnh hưởng của Ả Rập, Berber, Địa Trung Hải, Andalusia và châu Âu ở đây.

Món tagine truyền thống.

Những món ăn đậm chất địa phương như món cơm thập cẩm couscous, taktouka (cà chua, dầu ô liu, ớt bột, ớt và rau mùi tây), và tagine (thịt cừu hầm sủi bọt với nước sốt và gia vị giống như cà chua).

10. Ố à với khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao nhất châu Phi (Oukaimeden)

Một điều đầy ngạc nhiên ở Ma-rốc là bạn có thể tìm thấy tuyết ở Châu Phi, lục địa mà chúng ta thường nghĩ là chỉ có nắng nóng và sa mạc.

Oukaimeden

Cách Marrakesh khoảng 80 km, nép mình ở độ cao 2.600 mét so với mực nước biển trong dãy núi Atlas phủ đầy tuyết, là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Oukaimeden. Nó cao tới 3.200m ở đỉnh cao nhất (Jebel Attar) – mang đến những con dốc đẹp như tranh vẽ cho những người trượt tuyết ở mọi cấp độ, được bao bọc bởi những ngọn núi khổng lồ và rực rỡ dưới ánh mặt trời châu Phi.

11. Casablanca có bảo tàng Do Thái duy nhất trong thế giới Ả Rập

Tại thành phố cảng Casablanca (trên bờ biển phía đông của Ma-rốc), bạn có thể tìm thấy bảo tàng dành riêng cho người Do Thái duy nhất trong thế giới Ả Rập. Nơi đây tôn vinh văn hóa Do Thái-Hồi giáo và những ảnh hưởng lẫn nhau giữa hai tôn giáo.

Ví dụ, các mẫu dệt truyền thống của Ma-rốc đã truyền cảm hứng cho thiết kế quần áo của phụ nữ Do Thái. Và nó kỷ niệm lịch sử của người Do Thái ở Ma-rốc (những người Do Thái đầu tiên định cư ở đây vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên).