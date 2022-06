11 nền tảng số được phổ cập tới người dân các xã, phường, thị trấn tại Yên Bái

Kế hoạch triển khai chuyển đổi số xã, phường, thị trấn của tỉnh Yên Bái năm 2022 mới được ban hành nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo công tác an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự địa phương, góp phần phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Việc triển khai chuyển đổi số tại cấp xã, phường, thị trấn ở Yên Bái trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được từ mô hình chuyển đổi số xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh Yên Bái đã xác định quan điểm thực hiện chuyển đổi số tại cấp xã, phường, thị trấn trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được từ mô hình chuyển đổi số của xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn. Đồng thời, bám sát vào các hướng dẫn của Bộ TT&TT, các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; có sự đồng thuận của các bên tham gia và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị.