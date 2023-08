11 năm hôn nhân Thu Minh: Chồng Tây hãnh diện vợ, khuyến khích mặc sexy

Tổ ấm hạnh phúc của ca sĩ Thu Minh.

Gấu bảo: "Bố không ngại khi lớn rồi vẫn cần mẹ trong khi con còn nhỏ thế này à?", anh đáp: "Đây là vợ của bố. Bố cần cô ấy ngủ cạnh, con có thể đợi lớn lên tự tìm vợ cho mình nếu cần người ngủ chung".

Gia đình tôi cư xử như bạn bè để khuyến khích con phát huy tối đa khả năng tư duy. Vợ chồng chỉ sử dụng quyền lực của bố mẹ, người giám hộ khi con làm điều sai trái hoặc nguy hiểm.

Otto vẫn luôn tất bật với những cuộc họp, khi rảnh sẽ đọc sách. Dường như cả đời anh gắn với những cuốn sách. Bé Gấu cũng ham đọc, trừ những lúc mê trò chơi điện tử.

Một điểm không thay đổi ở Otto là thích vợ mặc sexy. Cách đây không lâu, tôi hơi đắn đo việc diện một chiếc váy khoét sâu ngực đến dự tiệc gia đình của bạn bè, chính ông xã động viên: "Sao lại không? Em mặc nó rất đẹp mà".

- Trong đêm nhạc đầu tiên sau mùa dịch, chị từng nhấn mạnh về 8 tháng "không mở miệng hát câu nào vì không ai muốn nghe mình hát", trước đó không lâu có video vợ chồng tranh luận chuyện chị hát quá to trong nhà. Thực hư chuyện hôn nhân lục đục vì bị chồng cấm hát thế nào?

Hoàn toàn không có! Otto luôn rất hãnh diện khi có vợ là ca sĩ. Chuyện xảy ra trong video khá đơn giản: Mùa dịch ai cũng ít nhiều căng thẳng, ông xã phải làm việc và họp trực tuyến liên tục trong khi tôi cứ hát ông ổng, anh khó chịu cũng đúng!

Suốt thời gian qua, anh đã ở nhà trông con để vợ tập trung phát hành, quảng bá sản phẩm mới. Vợ chồng thống nhất không bao giờ để con một mình nên hai người luân phiên làm hậu phương cho nhau.

Mười mấy năm bên nhau, chúng tôi không còn sự lãng mạn của ngày mới yêu nhưng tình cảm dành cho nhau không thay đổi, trở thành những người bạn đời tuyệt vời.

Video: Nhà Thu Minh ở Singapore

Theo Vietnamnet