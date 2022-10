11 mỹ nhân Việt có thành tích quốc tế nhờ thắng vote

Tại Miss Grand International 2022 vừa khép lại, đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân - ghi tên mình vào top 20 chung cuộc nhờ bình chọn của khán giả ở hạng mục Country's Power Of The Year. Ngoài ra, cô còn ẵm giải phụ Best National Costume cũng do khán giả bình chọn.



Với thành tích top 20, Thiên Ân giúp Việt Nam duy trì chuỗi "intop" 7 năm liên tiếp tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.



Tại Miss Universe 2021, đại diện Việt Nam - Kim Duyên - ghi tên vào top 16 chung cuộc nhờ thắng giải bình chọn. Thành tích của Kim Duyên đã giúp Việt Nam nối dài chuỗi "intop" tại đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh.