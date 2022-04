11 món ăn đắt xắt ra miếng: Chỉ dành cho thượng lưu, có món giá tương đương chiếc ô tô

Nó được làm từ những hạt cà phê do con cầy cọ châu Á ăn vào, tiêu hoá và thải ra. Hạt cà phê trong phân cầy sau đó được làm sạch và chế biến. Những người nông dân Bali đã quảng cáo trong nhiều thế hệ rằng phương pháp này tạo ra cà phê có hương vị ngon nhất.

Đậu vani Madagascar được coi là tiêu chuẩn vàng cho chất lượng đậu vani trong thế giới gia vị (Ảnh: The Spcie House)

Vài năm gần đây, giá của thực phẩm này vọt lên mức chưa từng có. Đậu vani Bourbon của Madagascar dành cho người sành ăn có giá hơn 600 USD (hơn 13,7 triệu đồng)/kg. Do cần nhiều lao động để trồng, thụ phấn, thu hoạch và chế biến vani, không có gì ngạc nhiên khi loại đậu này có giá đắt đỏ.

Kobe và Wagyu đều đem đến những miếng thịt mềm thơm ngon (Ảnh: All Recipes)

Nhiều người so sánh việc ăn thịt bò Nhật với một miếng cá nhỏ, vì nó dễ dàng tan chảy trong miệng. Thịt bò đắt do quy trình nuôi nghiêm ngặt mà gia súc phải chịu đựng và loại thức ăn đặc biệt mà chúng phải tiêu thụ. Vì tiêu chuẩn nghiêm ngặt, mỗi năm có 3.000-4.000 con đủ tiêu chuẩn là bò Kobe đích thực.

Nếu muốn thưởng thức cà phê Kopi Luwak, thực khách cần chi trả 35-100 USD (từ 800.000 đồng đến gần 2,3 triệu đồng) cho một cốc, hoặc 100-600 USD (khoảng 2,3 triệu đồng đến gần 14 triệu đồng) cho chưa đầy 500g.

Cà phê Kopi Luwak được xếp hạng là cà phê đắt nhất thế giới (Ảnh: Getty)

9. Phô mai Moose

Loại phô mai này đến từ trang trại của Moose House ở Thụy Điển. Kết cấu mềm mại và hương vị hiếm có khiến nó trở thành một trong những mặt hàng thực phẩm có giá cao nhất trên toàn thế giới. Thực khách sẽ không tìm thấy loại pho mát này ở bất kỳ nơi nào khác ngoại trừ nơi xuất xứ.

Phô mai Moose được sản xuất với 5 lít sữa mỗi ngày. Nếu muốn mua, thực khách cần chi trả 500 USD (gần 11,5 triệu đồng) cho gần 500g.

Phô mai Moose (Ảnh: Wikiwand)

10. Thịt nguội Iberia

Thịt nguội của Vùng Iberia, hay Jamón Ibérico, là một trong những loại thực phẩm phổ biến nhất ở Tây Ban Nha, đất nước được biết đến rộng rãi với nền ẩm thực tuyệt vời. Đồng thời nó nằm trong top những loại thịt đắt nhất thế giới. Một chiếc chân của nó có thể được bán với giá 4.500 USD (hơn 103 triệu đồng).

Lý do đầu tiên khiến nó có giá "trên trời" là thịt chỉ được sản xuất ở một số huyện nhỏ ở Tây Ban Nha và một số khu vực nhất định của Bồ Đào Nha. Lý do thứ hai là do việc nuôi những con lợn được giết mổ sau 15 tháng là cực kỳ đắt đỏ.

Phần lớn số lợn biến thành giăm bông Ibérico được nuôi thả rông, đòi hỏi không gian rộng rãi, do quy định cấm nuôi quá hai con lợn/ha đất nông nghiệp. Người sành sỏi cho biết giăm bông Ibérico thực sự phải đến từ những con lợn được nuôi theo chế độ ăn kiêng.

Thịt nguội Iberia đắt vì phải mất nhiều thời gian để sản xuất (Ảnh: Chef's Mandala)

11. Cá Fugu

Cá Fugu còn được gọi là cá nóc. Nó được coi là một trong những mặt hàng thực phẩm đắt tiền nhất trên toàn thế giới và được biết đến là loài cá nguy hiểm nhất.

Đáng chú ý, nếu không được chế biến đúng cách, việc tiêu thụ thịt của nó có thể gây tử vong và không có cách chữa trị cho chất độc của nó. Chỉ những đầu bếp có kinh nghiệm, được đào tạo và có giấy phép hành nghề mới được phép nấu và phục vụ loài cá này.

Mặt hàng thực phẩm này có thể khiến thực khách tiêu tốn 300 USD (gần 7 triệu đồng) cho mỗi con cá.

Nếu không chế biến đúng cách, cá Fugu có thể dẫn đến tử vong (Ảnh: The Teal Mango)

(Theo Nhịp sống kinh tế)