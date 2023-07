11 mối nguy lớn nhất của chế độ ăn Keto giảm cân

Khi mới áp dụng chế độ ăn keto, một số người có triệu chứng hôi miệng, được coi là một triệu chứng của cúm Keto. Theo một nghiên cứu, điều này là do acetone là sản phẩm phụ của quá trình ketosis và được loại bỏ chủ yếu qua phổi và hơi thở.

Ngoài táo bón, tiêu chảy có thể tăng lên do tác dụng phụ của chế độ ăn Keto - đặc biệt là trong vài tuần đầu tiên. Một số người gặp khó khăn trong việc tiêu hóa một lượng lớn chất béo trong chế độ ăn uống, điều này có thể dẫn đến tiêu chảy do dầu mỡ.

Nhiều nguồn giàu chất xơ nhất như đậu, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt bị hạn chế trong chế độ ăn Keto. Kết quả là, những người ăn ketogen thường gặp táo bón và do đó cũng bỏ lỡ những lợi ích của chế độ ăn giàu chất xơ như nhuận tràng và hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh.

9. Thay đổi về kinh nguyệt

Kinh nguyệt có thể trở nên không đều hoặc ngừng hoàn toàn khi ăn kiêng Keto. Điều này là do giảm cân quá nhanh hơn là do chế độ ăn kiêng và xảy ra do sự sụt giảm hormone giải phóng gonadotropin, hormone kích thích nang trứng, hormone tạo hoàng thể, estrogen và progesterone.

Kinh nguyệt bị gián đoạn trong thời gian dài có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm mật độ xương thấp. Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng kinh nguyệt không đều kéo dài làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch , trầm cảm, lo lắng và rối loạn chức năng tình dục. Cần gặp bác sĩ phụ khoa nếu chu kỳ của bạn trở nên không đều hoặc ngừng có kinh.

10. Ăn Keto khiến nồng độ natri trong máu giảm

Khi bắt đầu chế độ ăn Keto, cơ thể sẽ mất natri và các chất điện giải khác trong nước tiểu do giảm insulin. Đây là nguyên nhân chính gây ra các triệu chứng của bệnh cúm Keto. Vì vậy, cần bổ sung natri thông qua chế độ ăn uống, đặc biệt nếu bạn tập thể dục hoặc đổ mồ hôi nhiều. Điều này có thể giúp ngăn ngừa các tác dụng phụ nghiêm trọng hơn khi thiếu hụt natri lâu dài.

11. Keto có thể dẫn đến cholesterol cao và tăng nguy cơ mắc bệnh tim

Chế độ ăn Keto không giới hạn chất béo bão hòa , loại chất béo có liên quan đến những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Những người áp dụng chế độ ăn Keto nên ưu tiên tiêu thụ chất béo không bão hòa, có nguồn gốc từ thực vật như các loại hạt, dầu oliu và quả bơ, đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ tim. Nếu bạn bị mỡ máu cao hoặc các yếu tố nguy cơ khác đối với bệnh tim, bạn nên nói chuyện với bác sĩ trước khi bắt đầu chế độ ăn Keto.

Lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng

ThS. BS. Đặng Ngọc Hùng lưu ý, người muốn giảm cân có thể áp dụng Keto trong thời gian ngắn nhưng cần xây dựng khẩu phần ăn hàng ngày rõ ràng. Bên cạnh đó, người muốn giảm cân cũng nên bổ sung các loại vitamin tan trong dầu, bổ sung thêm chất xơ, uống các loại nước chứa nhiều carbohydrat hấp thu nhanh như nước đường, mật ong, nước ép trái cây... khi cảm thấy nguy cơ tụt đường huyết như hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, khó tập trung. Điều rất quan trọng là cần kiểm tra chức năng gan thận trước khi áp dụng chế độ ăn này.

Theo Sức khoẻ & Đời sống