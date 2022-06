10X lừa đảo, rủ rê 4 người sang Campuchia làm việc rồi 'bán' cho sòng bài

Ngày 22/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 16/6, Cơ quan an ninh điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Chung (SN 2003, trú phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn) về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Đối tượng Trần Ngọc Chung tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, Chung là đối tượng đã từng sang Campuchia làm việc tại casino (sòng bài) nên đã sử dụng tài khoản facebook nhắn tin, gọi điện cho bạn bè, người quen để lôi kéo họ sang Campuchia làm việc tại các sòng bài.