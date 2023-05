10X là đại sứ học thuật trường Ams trúng tuyển đại học top 1 Canada

Sau khi hoàn thiện, Phong gửi phim ngắn mang tên “Do you know what happens to your trash?” (Bạn có biết rác của mình sẽ đi đâu không?) tham gia cuộc thi The Genius Olympiad. Đây là một cuộc thi về môi trường lớn dành cho học sinh trung học trên toàn thế giới được tổ chức thường niên tại Mỹ.

“Do you know what happens to your trash?” sau đó đã giành Huy chương Bạc quốc tế, đồng thời được chiếu trong một liên hoan phim về môi trường tại bang Florida (Mỹ).

Hoàn thành dự án, Phong cảm thấy chắc chắn hơn về con đường mình muốn theo đuổi. Em cũng tham gia một vài cuộc thi khác về môi trường để thử sức.

Tình cờ biết đến cuộc thi “Future Blue Innovation” do Thành đoàn Hà Nội tổ chức, Phong cùng 3 người bạn trường Ams quyết định đăng ký tham gia.

Ý tưởng ban đầu của cả nhóm sẽ tạo ra một thiết bị giúp thu thập các dữ liệu về môi trường. Vì thế, nhóm của Phong quyết định tạo ra một phần mềm sử dụng trên điện thoại thông minh, kết hợp với thiết bị đo đạc để đo các chỉ số không khí.

Khi sử dụng ứng dụng này trên điện thoại, người dùng sẽ xem được các chỉ số tại những nơi đã đặt cảm biến đo. Đối với những nơi chưa có cảm biến, nhóm dùng thuật toán “nội suy tuyến tính” để tính ra chất lượng không khí với thông tin chính xác. Tính năng của thuật toán này hiện ở 14 điểm đo của thành phố đều không có.

“Thiết bị đo chất lượng không khí được nhóm nghiên cứu, tập trung vào việc đo hai loại bụi gây ảnh hưởng nhất đến sức khỏe con người là bụi PM 2.5 và bụi PM10. Ngoài ra, thiết bị này còn đo được độ ẩm và nhiệt độ không khí”, Phong nói.

Sản phẩm này của nhóm sau đó đã giành giải Nhất chung cuộc trong cuộc thi, vượt qua gần 1.250 bài dự thi khác.