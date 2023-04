10X giành học bổng tiến sỹ của 4 trường Mỹ khi chưa tốt nghiệp đại học

Hay khi em trì hoãn vì có quá nhiều thứ phải làm, thầy cũng dạy em rằng, nếu việc nào dưới 30 phút có thể hoàn thành nên làm trước. Khi đã làm hết những việc dễ, mình sẽ có động lực và sự tập trung để làm những việc phức tạp hơn”, Nguyễn chia sẻ.

Không chỉ tận tâm hỗ trợ cậu sinh viên người Việt trong nghiên cứu và các vấn đề học thuật, vị giáo sư này còn giới thiệu cho Nguyên những bài hát kinh điển của Hy Lạp ở những thập niên 80.

Chính thầy cũng là người giúp cậu nhận ra rằng: “Một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra”, đồng thời động viên Nguyên nên tiếp tục học lên bậc cao hơn.

"Trước đó, thầy nói từng giao dự án này cho một nghiên cứu sinh cao học, tuy nhiên người ấy đã không thành công tìm ra công thức toán cuối cùng. Nhưng, em đã hoàn thiện được công thức này”.

Nhìn thấy tiềm năng của Nguyên, giáo sư động viên cậu nên tiếp tục thử hết sức mình, ở những dự án khó hơn. Đó cũng là động lực khiến Nguyên quyết định ứng tuyển học bổng tiến sỹ, nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực năng lượng địa nhiệt.

Cuối tháng 3 vừa qua, Đặng Lê Hiếu Nguyên nhận được tin vui khi trúng tuyển vào 4 trường đại học hàng đầu của bang Texas, gồm: Rice University, Texas A&M, University of Texas at Austin, University of Houston và được cả 4 trường cấp học bổng toàn phần bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt và các hỗ trợ tài chính khác trong vòng 5 năm.

“Em nghĩ, dù làm bất kỳ điều gì, sự kiên trì đôi khi quan trọng hơn trí thông minh. Khi học ở bậc tiến sỹ, việc nghiên cứu cũng đòi hỏi phải đọc những bài báo với các khái niệm khá mới. Sự kiên trì, chăm chỉ tìm tòi sẽ giúp bản thân có những phát hiện mới của riêng mình”, nam sinh nói.

(Nguồn: Vietnamnet)