100 nhân vật đẹp trai nhất thế giới 2022: Quán quân là gương mặt bất ngờ

Những gương mặt xuất hiện trong Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2022 do TC Candler bình chọn:

Năm 2022 là năm thứ 10, Henry Cavill có mặt trong top 100 gương mặt điển trai nhất thế giới. Tài tử người Anh sở hữu gương mặt góc cạnh điển trai, nét phong độ, nam tính chuẩn siêu anh hùng và thân hình vạm vỡ.

Anh chinh phục khán giả toàn cầu với vai diễn Siêu nhân. Henry Cavill gia nhập vũ trụ điện ảnh DC năm 2013, chào sân với vai Siêu nhân trong Man of Steel. Ngoài ra, anh đảm nhận vai này trong hai phim khác gồm Batman vs Superman: Dawn of Justice và Justice League.

Vai diễn mang về cho anh cúp "Người hùng xuất sắc" tại Giải thưởng Điện ảnh MTV năm 2014, nhưng cũng khiến anh vào đề cử "Nam diễn viên chính tệ nhất năm" tại Mâm Xôi Vàng 2017.

Hyunjin (Stray Kids)

Hyunjin (Stray Kids) (Ảnh: Naver).

Từ vị trí 12 năm ngoái, Hyunjin nhảy vọt lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới. Anh là ngôi sao thần tượng xứ Hàn, thuộc sự quản lý của tập đoàn giải trí JYP. Hyunjin sở hữu gương mặt điển trai, đôi mắt quyến rũ và thần thái bí ẩn.

Timothée Chalamet