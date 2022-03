10 xe điện bán chạy nhất TQ tháng 2/2022: Chỉ 1 xe duy nhất thương hiệu nước ngoài

Model Y là một chiếc SUV cỡ trung do Tesla sản xuất. Xe được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 3/2019 và giao cho khách hàng từ ngày 13/3/2020. Phiên bản cao cấp hơn cung cấp phạm vi hoạt động lên tới 330 km. Trong tháng 2 vừa qua, đã có 18.600 chiếc Model Y đến tay khách hàng Trung Quốc.

Trong danh sách có tới 5 mẫu xe đến từ thương hiệu BYD gồm Song Plus, Qin Plus, Tang, Han và Dolphin. Những cái tên còn lại là Li Auto ONE, Chery QQ Ice Cream và Changan BenBen E-Star.

Danh sách 10 mẫu xe điện bán chạy nhất thị trường Trung Quốc tháng 2/2022:

1. Wuling Hongguang Mini EV: 26.100 xe

2. BYD Song Plus: 22.800 xe

3. BYD Qin Plus: 22.500 xe

4. Tesla Model Y: 18.600 xe

5. BYD Tang: 10.000 xe

6. BYD Han: 9.300 xe

7. BYD Dolphin: 8.600 xe

8. Li Auto ONE: 8.400 xe

9. Chery QQ Ice Cream: 6.400 xe

10. Changan BenBen E-Star: 5.600 xe