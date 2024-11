10 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ ủng hộ ai trong cuộc đua tổng thống?

Trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ, những tỷ phú giàu nhất nước Mỹ sẽ ủng hộ bà Kamala Harris hay ông Donald Trump? Các tỷ phú Mỹ thường có cách ủng hộ khá kín đáo đối với ứng viên tổng thống mà họ yêu thích. Hầu hết giới siêu giàu không trực tiếp bày tỏ quan điểm, mà chỉ ủng hộ một cách âm thầm. Tuy nhiên, vẫn có một số ít tỷ phú lựa chọn ủng hộ theo cách công khai. Elon Musk (Khối tài sản: 263,3 tỷ USD) Elon Musk nhảy nhót bên cạnh ông Donald Trump trong một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania (Ảnh: Reuters). Tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, đã công khai ủng hộ ông Trump một cách ồn ào xuyên suốt những tháng vận động tranh cử cuối cùng. Không chỉ vậy, nhà sáng lập SpaceX còn trở thành người đồng hành khi xuất hiện cùng ông Trump trong các sự kiện vận động tranh cử. Tỷ phú Elon Musk cũng là một trong những nhà tài trợ hàng đầu khi đã quyên góp ít nhất 75 triệu USD cho siêu ủy ban hành động chính trị America Pac ủng hộ ông Trump. Jeff Bezos (Khối tài sản: 215 tỷ USD) Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos (Ảnh: Bloomberg). Trong một bài đăng trên nền tảng X, tỷ phú Jeff Bezos từng ca ngợi Donald Trump vì đã thể hiện "lòng can đảm tuyệt vời dưới làn đạn" sau sự kiện ám sát hụt hồi tháng 7. Tuy nhiên, nhà sáng lập Amazon vẫn chưa chính thức bày tỏ sự ủng hộ với bất kỳ ứng viên tổng thống nào. Trước đây, vào năm 2020, Bezos từng công khai ăn mừng khi Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ngoài ra, theo OpenSecrets, Amazon đã đóng góp khoảng 1,5 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của Kamala Harris, biến công ty thành một trong những nhà tài trợ lớn cho bà trong kỳ bầu cử này. Larry Ellison (Khối tài sản: 207,1 tỷ USD) Nhà đồng sáng lập Tập đoàn Oracle Larry Ellison (Ảnh: Getty). Tỷ phú Larry Ellison, đồng sáng lập Tập đoàn công nghệ Oracle và một trong những ông trùm nổi bật của giới tư bản Mỹ, là nhà tài trợ lâu năm cho Đảng Cộng hòa. Dù chưa công khai bày tỏ ủng hộ trực tiếp cho Trump, mối quan hệ giữa Ellison và cựu Tổng thống Mỹ được cho là thân thiết, theo nhận định từ tạp chí Fortune. Mark Zuckerberg (Khối tài sản: 196,2 tỷ USD) CEO Meta Mark Zuckerberg (Ảnh: Reuters). Theo lời kể của ông Donald Trump, tỷ phú Mark Zuckerberg đã rất bất ngờ sau khi ông Trump may mắn thoát khỏi một vụ ám sát hụt vào tháng 7. Sự kiện này gây ấn tượng mạnh đến mức Zuckerberg đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và ủng hộ đối với vị cựu tổng thống Mỹ. "Zuckerberg nói rằng điều đó thật sự rất tuyệt vời và dũng cảm. Ông ấy tôn trọng tôi vì những gì tôi đã làm vào ngày hôm đó", ông Trump chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business. Trước đó, Zuckerberg từng khẳng định sẽ giữ lập trường trung lập và không ủng hộ bất kỳ ứng viên tổng thống nào. Warren Buffett (Khối tài sản: 142,2 tỷ USD) Nhà đầu tư Warren Buffett (Ảnh: CNBC). Nhà đầu tư lừng danh nước Mỹ Warren Buffett, cũng là CEO huyền thoại của Berkshire Hathaway, vừa thẳng thắn tuyên bố sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng viên nào trong mùa bầu cử năm nay. "Ông Buffett sẽ không ủng hộ bất cứ danh mục đầu tư hay ứng viên chính trị nào trong hiện tại và tương lai", phía công ty Berkshire Hathaway khẳng định trong một tuyên bố. Larry Page (Khối tài sản: 142,1 tỷ USD) Cựu CEO Google Larry Page (Ảnh: CNBC). Trong khi một số CEO từ các tập đoàn công nghệ lớn đã công khai quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump hoặc bà Kamala Harris, cựu CEO của Google, Larry Page, vẫn giữ thái độ trung lập và không thể hiện sự ủng hộ công khai đối với bất kỳ ứng viên tổng thống nào. Sergey Brin (Khối tài sản: 136 tỷ USD) Nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin (Ảnh: Getty). Sergey Brin, nhà đồng sáng lập Google và cựu chủ tịch Alphabet, không công khai bày tỏ ủng hộ bất kỳ ứng viên tổng thống nào. Tuy nhiên, theo Open Secrets, ông Brin từng quyên góp cho một số ứng viên Đảng Dân chủ trong quá khứ, bao gồm cả cựu tổng thống Barack Obama. Steve Ballmer (Khối tài sản: 121,9 tỷ USD) Cựu CEO Microsoft Steve Ballmer (Ảnh: CNBC). Ông Steve Ballmer, cựu CEO Microsoft, đang tập trung vào mảng dữ liệu và vừa ra mắt trang web phi đảng phái USAFacts, nhằm cung cấp dữ liệu của chính phủ dưới dạng thông tin dễ tiếp cận cho công chúng. Ngoài dự án này, ông Ballmer từ chối trả lời báo chí về việc sẽ ủng hộ ứng viên nào trong cuộc đua tổng thống năm nay. "Tôi sẽ đi bầu chứ? Tất nhiên, vì tôi là một công dân Mỹ. Nhưng tôi sẽ bỏ phiếu một cách kín đáo", Ballmer chia sẻ với Scripps News. Jensen Huang (Khối tài sản: 118,2 tỷ USD) CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: Reuters). CEO Nvidia Jensen Huang không công khai ủng hộ bất kỳ ứng viên nào trong mùa bầu cử năm nay. Ngoài ra ông Huang từng bày tỏ quan điểm về chính sách thuế của cả hai ứng viên là ông Trump và bà Harris với CNBC rằng: "Bất kể mức thuế là bao nhiêu, chúng tôi đều sẽ ủng hộ". Michael Dell (Khối tài sản: 107,9 tỷ USD) Michael Dell, nhà sáng lập và giám đốc điều hành tập đoàn Dell Inc (Ảnh: CNBC). Ông Michael Dell, nhà sáng lập và giám đốc điều hành tập đoàn Dell Inc, thường có xu hướng không bày tỏ quan điểm cá nhân về các ứng viên chính trị, mà thay vào đó tập trung vào các vấn đề chính sách ảnh hưởng đến ngành công nghệ và tăng trưởng kinh tế.