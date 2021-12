10 triệu cổ phiếu của ODE Group sẽ chính thức lên sàn UpCoM từ 10/01/2022

Được biết, Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE được thành lập vào năm 2016, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực Truyền thông, Giải trí - Truyền hình và Tổ chức sự kiện… với quy mô vốn điều lệ tính đến hiện tại là 100 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật của Tập đoàn.

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu 9 tháng năm 2021 đạt giá trị 100,6 tỷ đồng, tăng 191% so với cùng kỳ năm 2020 và gấp đôi doanh thu cả năm 2020. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm nay cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 cũng như cả năm 2020, tăng 268% so với cả năm 2020. Năm 2021, ODE Group đặt chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 153% và 393% so với năm 2020. Sang năm 2022, kế hoạch doanh thu của công ty tiếp tục tăng 30%, đồng thời lợi nhuận sau thuế tăng 27,04% so với kế hoạch năm 2021.