10 trang phục sân khấu mang tính biểu tượng người nổi tiếng

ABBA

ABBA đã gây chú ý với những bộ trang phục sáng chói, lấp lánh và đôi khi thậm chí hơi "lố bịch".

Thành viên ban nhạc Björn Ulvaeus thậm chí từng nói rằng nhóm nhạc của mình trông thật điên rồ và không ai ăn mặc xấu trên sân khấu như họ. Họ mặc như vậy không chỉ để thu hút khán giả. Phong cách của ban nhạc bị ảnh hưởng một phần bởi luật thuế của Thụy Điển.

Nếu một bộ trang phục "phi thực tế" đến mức không thể mặc bên ngoài, sẽ được trừ thuế.

Cher

Một trong những bộ trang phục huyền thoại mà nữ ca sĩ đã mặc là trong video âm nhạc của bài hát If I could Turn Back Time của cô. Cher đang ở trên một con tàu, trong video cô biểu diễn cho thủy thủ đoàn.

Nữ ca sĩ mặc áo tắm một mảnh, đi tất lưới và áo khoác da. Video thậm chí còn bị cấm trên TV và chỉ được phát trên MTV.

Tina Turner

Một chiếc váy da màu đen, áo khoác denim và giày cao gót màu đen chiếm vị trí trung tâm trong video âm nhạc của nữ ca sĩ cho bài hát What's Love Got to Do With It? vào năm 1984.