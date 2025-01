10 thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất năm 2024, xe Nhật 'chiếm sóng'

Trong 10 hãng xe được Consumer Reports đánh giá độ tin cậy cao nhất năm 2024, có đến 6 hãng của Nhật Bản. Những vị trí còn lại là 2 hãng xe Đức và 2 hãng xe Hàn Quốc. "Độ tin cậy" là yếu tố hàng đầu dẫn đến quyết định khách hàng có mua một chiếc xe hay không. Mới đây, tạp chí chuyên đánh giá sản phẩm Consumer Reports đã công bố dữ liệu nghiên cứu gần nhất về độ tin cậy của hàng loạt hãng xe tại thị trường Mỹ và cho thấy nhiều kết quả bất ngờ. Dưới đây là danh sách 10 hãng xe có số điểm cao nhất năm 2024 (theo thang điểm 100) trong đánh giá về độ tin cậy của Consumer Reports: 10. Huyndai: 50/100 điểm Hyundai đứng chân trong top 10 thương hiệu ô tô có độ tin cậy cao. Trong những năm qua, nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc thực sự gây ấn tượng bằng thiết kế, hiệu suất và danh mục sản phẩm rộng lớn. Giống như thương hiệu con KIA của mình, hãng xe Hàn Quốc có mức giá phải chăng nhưng không ảnh hưởng đến độ tin cậy. Sonata và Tucson là những ví dụ về những chiếc xe có độ tin cậy cao, thể hiện cam kết của Hyundai về chất lượng. 9. KIA: 51/100 điểm Dòng xe KIA tiếp tục đứng tên trong danh sách này với những mẫu xe nổi bật như Telluride và Sportage. Thương hiệu Hàn Quốc mang đến độ tin cậy với mức giá phải chăng, khiến nó trở thành lựa chọn yêu thích của những người mua có ngân sách eo hẹp. Kia cũng sản xuất một số mẫu xe tuyệt vời nhất hiện nay, tích hợp công nghệ sẽ thu hút thế hệ người mua xe mới. 8. BMW: 53/100 điểm BMW là một trong hai thương hiệu xe hơi châu Âu lọt vào top 10 bảng xếp hạng độ tin cậy của Consumer Reports năm 2024. Vị trí của hãng xe Đức này phản ánh sự kết hợp giữa hiệu suất và độ bền ngày càng được cải thiện. Các mẫu xe mang tính biểu tượng như 3 Series và X5 vẫn giữ được sức hấp dẫn của mình trên thị trường. 7. Audi: 54/100 điểm Audi là hãng xe châu Âu khác trong danh sách này và được xếp cao hơn cả BMW về độ tin cậy. Khi nghĩ đến Audi, điều đầu tiên hiện lên trong đầu là kỹ thuật chế tạo chính xác của Đức. Trong khi các thương hiệu xe sang thường gặp khó khăn về độ tin cậy bởi những yếu tố giá bán cũng như độ bền thì Audi vẫn có những mẫu xe như Q5 và A4 được khách hàng đánh giá cao. 6. Mazda: 55/100 điểm Ở vị trí thứ 5 trong danh sách này là nhà sản xuất ô tô đến từ đất nước mặt trời mọc. Mazda là thương hiệu được những người đam mê xe hơi ưa chuộng bởi thiết kế thời trang và động lực lái hấp dẫn. CX-5 và Mazda3 là những mẫu xe mang lại độ tin cậy tuyệt vời và Mazda vẫn luôn cải thiện chất lượng những chiếc xe của mình. 5. Acura: 55/100 điểm Thương hiệu con chuyên các dòng xe sang của Honda luôn có một vị trí trong danh sách này nhờ những chiếc xe gần như hoàn hảo. Acura chia sẻ cùng nguyên tắc kỹ thuật với công ty mẹ nhưng có sự hoàn thiện cao cấp hơn. Những chiếc xe sedan và SUV của hãng, như MDX và TLX luôn kết hợp độ tin cậy với sự tinh tế cũng như hiệu suất cao, khiến hãng trở thành cái tên hàng đầu trong phân khúc xe hạng sang giá rẻ. 4. Honda: 59/100 điểm Không cần phải nói nhiều về hãng xe huyền thoại của Nhật Bản này. Honda tiếp tục thể hiện mạnh mẽ, nhờ vào danh tiếng được xây dựng dựa trên độ tin cậy và giá trị. Các mẫu xe như Civic và CR-V thể hiện những điểm mạnh nhất của thương hiệu xe Nhật Bản trong việc mang lại trải nghiệm lái tuyệt vời với hiệu suất cao, độ bền bỉ và mức giá hấp dẫn. 3. Toyota: 62/100 điểm Toyota chắc chắn là "ông vua" về độ tin cậy nhờ sự bền bỉ, công nghệ tiên tiến tiết kiệm nhiên liệu và dễ tiếp cận với số đông. Mặc dù đã tụt 1-2 bậc trong bảng xếp hạng này so với những năm trước, nhưng độ tin cậy huyền thoại và sự hài lòng cao của người tiêu dùng đã giúp thương hiệu này giữ vững vị trí trong top 3. Những mẫu Toyota được đánh giá cao về độ tin cậy như 4Runner được biết đến là mẫu xe không thể hỏng và những dòng xe hybrid như Prius và RAV4 Hybrid,... 2. Lexus: 65/100 điểm Được sinh ra trong gia đình Toyota, Lexus kết hợp độ tin cậy hàng đầu của hãng xe mẹ với sự thoải mái cao cấp của thương hiệu xe sang. Các dòng xe đầu bảng của hãng bao gồm RX, NX và đặc biệt là Lexus GX 2024 - chiếc SUV tốt nhất của năm đã củng cố Lexus là một thương hiệu đáng tin cậy nhưng vẫn thực sự sang trọng và đẳng cấp. 1. Subaru: 68/100 điểm Subaru một lần nữa giành được vương miện là thương hiệu xe hơi đáng tin cậy nhất trong năm 2024. Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản nổi tiếng với những chiếc xe hiệu suất cao cũng như những chiếc SUV chắc chắn và khả năng thích ứng với mọi thời tiết. Những người hâm mộ Subaru đôi khi bị coi là một nhóm người đam mê đặc biệt, cực kỳ trung thành với thương hiệu. Lý do chính đáng là nhờ vào chất lượng sản phẩm và hiệu suất lâu dài. Trong đó, những mẫu xe như Impreza, Outback và Forester vẫn là những mẫu xe được người tiêu dùng yêu thích. Nghiên cứu của Consumer Reports dựa trên khảo sát các khách hàng hàng năm về các vấn đề liên quan đến xe cộ.

Đối với năm 2024, dữ liệu từ hơn 300.000 xe (các mẫu xe từ năm 2000 đến 2025) đã được phân tích, bao gồm 20 vấn đề, từ những đánh giá tổng thể về thiết kế, giá bán, chất lượng sản phẩm, độ an toàn, độ bền bỉ, hiệu suất vận hành, chi phí và dịch vụ hậu mãi, đến những phản ánh rất cụ thể như hư hỏng động cơ, hộp số, phanh kêu cót két, tốn pin (xe điện),...

Một số thương hiệu không được chấm điểm như Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Lucid, Maserati, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Polestar, Porsche và Ram,... không được đánh giá do Consumer Reports không đủ dữ liệu. Theo HotCars