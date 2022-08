10 thực phẩm tốt cho mắt

Có những cách chăm sóc mắt đơn giản. Ảnh; ST

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông cung cấp nhiều vitamin C nhất tính trên mỗi calo năng lượng. Điều đó tốt cho các mạch máu trong mắt. Khoa học cho thấy Vitamin C có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể. Nó được tìm thấy trong nhiều loại rau và trái cây, bao gồm cải ngọt, súp lơ, đu đủ và dâu tây. Vì nhiệt độ cao sẽ phá vỡ cấu trúc vitamin C, vì vậy hãy ăn sống khi có thể. Ớt có màu sắc tươi sáng cũng chứa nhiều vitamin A và E.

Hạt hướng dương và các loại hạt có vỏ cứng

Một ounce (khoảng 28 gram) hạt hướng dương hoặc hạnh nhân có thể cung cấp một nửa lượng vitamin E cần thiết mà USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) khuyến nghị cho người lớn mỗi ngày. Một nghiên cứu lớn cho thấy vitamin E cùng với các chất dinh dưỡng khác có thể giúp làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD). Nó cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Đậu phộng (hay các loại đậu khác) và bơ đậu phộng cũng là những nguồn cung cấp vitamin E.