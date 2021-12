10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2021

Theo CNN, một nghiên cứu vừa được công bố cho thấy, việc tắc nghẽn chuỗi cung ứng và nhu cầu tiêu dùng thay đổi đẩy chi phí sinh hoạt ở nhiều thành phố lớn tăng chóng mặt cũng như khiến lạm phát tăng nhanh nhất trong vòng 5 năm qua.

Báo cáo Chi phí sinh hoạt toàn cầu (Worldwide Cost of Living) của The Economist Intelligence Unit (EIU) đã so sánh 173 thành phố thông qua giá của khoảng 200 sản phẩm, bao gồm thực phẩm, quần áo, đồ dùng gia đình, giá thuê nhà, phương tiện đi lại và giải trí.

1. Tel Aviv (Israel)

Theo bảng xếp hạng của EIU, Tel Aviv (Israel) lần đầu tiên giữ ngôi thành phố đắt đỏ nhất thế giới. EIU chỉ ra nguyên nhân khiến chi tiêu ở Tel Aviv tăng là đồng Shekel - tiền tệ của Israel - tăng giá mạnh. Đồng tiền này tăng vọt "so với USD do chính sách tiêm vaccine thành công của Israel. Khoảng một phần 10 hàng hóa tại Tel Aviv tăng giá. Năm ngoái, thành phố Tel Aviv đứng thứ 5. (Ảnh: CNN)

2. Paris (Pháp) và Singapore