10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới

1. Hong Kong

Thành phố này có diện tích 1.114 km², với 7.482 triệu dân (2020). Hong Kong được biết đến là điểm đến của nhiều doanh nhân thành đạt và giàu có nhất trên thế giới. Năm 2022 cũng là năm thứ ba liên tiếp Kong Kong vinh dự là thành phố dẫn đầu danh sách thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

2. New York

New York (Mỹ) có diện tích 783,8 km², dân số 8,38 triệu người (2020). Đây là thành phố duy nhất trong khu vực Bắc Mỹ lọt vào danh sách những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Được coi là "vùng đất hứa", New York là nơi thu hút nhiều người sinh sống với ước mơ tìm được chỗ đứng trong thành phố này. Không có gì ngạc nhiên khi đây là một thành phố có chi phí đắt đỏ bậc nhất thế giới.