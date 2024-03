10 tác dụng chứng minh củ nghệ 'nhỏ mà có võ'

Hỗ trợ bệnh viêm khớp

Nghệ được chứng minh là có khả năng giảm đau khớp, cứng khớp và viêm khớp. Chất chống oxy hóa có trong nghệ có tác dụng tiêu diệt các gốc tự do gây hại cho các tế bào trong cơ thể. Các nhà nghiên cứu cho biết, hoạt chất curcumin trong nghệ là một chất chống viêm mạnh mẽ, ngăn chặn các cytokine và các enzym liên quan đến quá trình viêm.



Trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, curcumin cũng được chứng minh là có khả năng ức chế các chất trung gian của phản ứng viêm. Bên cạnh đó, curcumincòn giúp giảm tình trạng đau và cứng khớp của viêm khớp bằng cách ức chế sản xuất COX-2 (một loại enzyme dẫn đến đau do viêm).

Ngăn ngừa lão hóa da

Nghệ được xem là một giải pháp tốt cho một số vấn đề về da vì nó rất giàu chất chống oxy hóa và các thành phần chống viêm. Nghệ chứa vitamin như: C, E, K cùng với curcumin sẽ kích thích sản sinh các tế bào mới thay cho các tế bào cũ, tiêu diệt vi khuẩn và các gốc tự do có hại, giúp ngăn ngừa sẹo mụn đến chống lão hóa sớm giúp làn da thêm trẻ trung, khỏe mạnh.

Nghệ là loại gia vị vàng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Hỗ trợ điều trị gan

Nghệ là công cụ thúc đẩy sức khỏe gan tốt bằng cách cải thiện lưu thông máu. Tác dụng chống oxy hóa của nghệ dường như mạnh mẽ đến mức có thể ngăn ngừa gan khỏi những tổn thương do độc tố gây ra.

Cụ thể, nghệ có khả năng làm tăng lượng enzym sản xuất cần thiết giúp giải độc máu trong gan bằng cách xử lý và giảm các chất độc có lợi đối với những người đang sử dụng một số loại thuốc mạnh cho bệnh tiểu đường hoặc các tình trạng sức khoẻ có thể làm tổn thương gan nếu sử dụng lâu dài.

Cả nghệ và curcumin được coi là an toàn khi sử dụng và không gây bất kỳ tổn thương gan nào vì chúng được hấp thụ kém qua đường uống.