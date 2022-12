10 sự thật thú vị về những bài hát Giáng sinh

Ca khúc được phát trực tuyến nhiều nhất

Danh hiệu này dành cho cái tên All I Want for Christmas Is You được sáng tác bởi Mariah Carey vào năm 1994. Tính đến hiện nay, ca khúc đã được lại đến hơn 1,23 tỷ lần. (Theo như Spotify)

Số lượt yêu cầu phát nhạc Giáng sinh trong tháng 12

Theo Billboard Pro, một nền tảng chuyên cung cấp về những tin tức âm nhạc cho biết vào năm 2019, dịch vụ phát trực tuyến của Amazon đã nhận về số lần yêu cầu phát nhạc Giáng sinh trung bình trong một phút là 10.000 lần.

Con số này được cung cấp bởi trợ lý ảo Alexa của Amazon. Nếu số liệu này chính xác, nghĩa là sẽ có ít nhất 446,4 triệu lượt yêu cầu phát nhạc Giáng sinh trong tháng 12, bởi tháng này có 44.640 phút.

Ca khúc Giáng sinh có thời lượng dài nhất