10 sự kiện văn hóa tiêu biểu 2024 gọi tên hai show anh trai

Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" mang đến nhiều tín hiệu tích cực trong phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam. Đây cũng là lý do hai show được gọi tên trong danh sách 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024. Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024 bắt đầu với 70 phiếu bình chọn trực tiếp của các nhà báo ngày 6/12, sau đó công tác bình chọn được tổ chức trực tuyến. Bình chọn trực tuyến bắt từ 15h35 ngày 6/12 đến 17h ngày 9/12, kết quả 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024 đã được đưa ra theo số bình chọn từ cao xuống thấp.

Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 Ở lĩnh vực văn hóa, sự kiện Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 được coi là sự kiện tiêu biểu nhất. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Quốc hội chính thức thông qua chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Sự ra đời của chương trình có ý nghĩa quan trọng, tạo bước đột phá nhằm cụ thể hóa, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa, góp phần phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, sự kiện Quốc hội thông qua Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực di sản văn hóa, Chính phủ ban hành 2 quy hoạch lớn về văn hóa, thể thao và du lịch đã có mặt trong danh sách 10 sự kiện tiêu biểu. Đây đều là những điều luật, quy hoạch góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, thực hiện chủ trương, đường lối và chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới. Năm 2024 cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam. Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024, concert của các chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, chương trình Jazz quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024… đã tạo được hiệu ứng tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai là những điểm sáng của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam năm 2024 Các sự kiện nổi bật thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa đột phá được BTC đề cập còn có phim Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải và Mai của Trấn Thành, Đào, phở và piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn, Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội... Lĩnh vực văn hóa còn có chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Việt Nam có thêm hai di sản được UNESCO ghi danh. Ở lĩnh vực du lịch, sự kiện lần đầu tiên xúc tiến quảng bá du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ, du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, đón khoảng 17 triệu khách du lịch quốc tế, 120 triệu lượt khách du lịch nội địa và Việt Nam đăng cai Hội nghị quốc tế về Du lịch Nông thôn của Tổ chức du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) năm 2024 lọt top 10 sự kiện tiêu biểu. Lĩnh vực thể thao chỉ duy nhất sự kiện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương thế giới, lần thứ hai vô địch châu Á được gọi tên. Theo Tiền Phong