10 sinh vật kỳ quái nhất được tìm thấy dưới đại dương năm 2021

Your browser does not support the audio element.

Biển sâu có lẽ chính là câu trả lời cho những ai đang tìm kiếm các sinh vật kỳ quái, bất chấp lời giải thích về nguồn gốc của chúng. Năm nay, các nhà nghiên cứu sinh vật biển đã ghi lại những thước phim đáng kinh ngạc về chuyển động tại phần đáy của đại dương, nơi tồn tại các loài sinh vật tựa như "ngoài hành tinh" và cả những loài mới lạ đang ẩn nấp.

Dưới đây là danh sách 10 sinh vật biển sâu kỳ lạ nhất do tạp chí Live Science công bố.

Sứa đỏ như máu

Một loài sứa đỏ như máu hoàn toàn mới và chưa được đặt tên, đã được các nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) phát hiện thông qua một phương tiện điều khiển từ xa (ROV) ở độ sâu khoảng 700 mét, tại ngay ngoài khơi bờ biển Newport, Rhode Island, Mỹ.

Rất nhiều sinh vật biển sâu đã phát triển thành màu đỏ tương tự vì các bước sóng ánh sáng màu đỏ không thâm nhập được xuống đại dương sâu. Điều này có nghĩa là động vật màu đỏ sẽ được nhìn thấy như màu đen, và né tránh được những kẻ săn mồi to lớn.

Bạch tuộc thủy tinh

Trong năm 2021, các nhà nghiên cứu từ Viện Đại dương học Schmidt (SOI) đã phát hiện thấy một con bạch tuộc thủy tinh (tên khoa học: Vitreledonella richardi) ngoài khơi bờ biển của Quần đảo Phoenix, nằm cách Sydney, Australia hơn 5.100 km.

Giống như các sinh vật "thủy tinh" khác, như ếch thủy tinh, thạch lược… bạch tuộc thủy tinh gần như hoàn toàn trong suốt, chỉ có mắt hình trụ, dây thần kinh thị giác và ống tiêu hóa… hiện ra với màu mờ đục.