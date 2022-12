10 series phim ngon cả "rượu" lẫn "bình" được xem nhiều nhất năm 2022

Năm 2022 là một năm bùng nổ nhiều series xuất sắc, trong số đó Netflix gây ấn tượng với nhiều loạt phim đình đám chiếm trọn cảm tình của các nhà phê bình lẫn người hâm mộ. Sau đây là 10 series sẽ không khiến bạn cảm thấy phí thời gian khi theo dõi.

“The Watcher”: Dựa trên các sự kiện có thật, theo chân một gia đình chuyển đến ngôi nhà ngoại ô dường như hoàn hảo. Nhưng khi họ nhận được những bức thư đe dọa qua đường bưu điện từ một người có tên là “The Watcher” (tạm dịch: “Kẻ theo dõi”), họ nhanh chóng nhận ra rằng mình đang đương đầu với rất nhiều rắc rối.

“The Woman in The House Across The Street from the Girl in the Window”: Đây là một series hài hước và thú vị mặc dù nhiều khán giả than phiền phim hơi khó hiểu. Nội dung phim xoay quanh một người phụ nữ bắt đầu theo dõi nhịp sinh hoạt của những người hàng xóm mới qua khung cửa sổ mỗi ngày. Bỗng nhiên cô bị cuốn vào một vụ án mạng diễn ra ngay trước mắt mình nhưgn đáng tiếc không một ai tin lời cô nói.