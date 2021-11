10 sai lầm khi chế biến thịt gây hại, đặc biệt điều số 7 nhiều người mắc phải mà không biết

- Các loại thịt đã qua chế biến thì có thể để trong ngăn mát tối đa đến 5 ngày. Tuy nhiên để thịt luôn tươi mới, có nhiều dưỡng chất, hương vị thơm ngon, bạn chỉ nên mua lượng thịt vừa đủ ăn trong ngày.

- Nếu mua quá nhiều, bạn nên đóng gói kỹ sau đó bảo quản thịt trong ngăn đá của tủ lạnh sẽ tốt hơn.

6. Chần thịt heo chưa rửa trước khi luộc

Nhiều bạn vẫn lựa chọn phương pháp chần thịt vì cho rằng như thế sẽ loại bỏ vi khuẩn bám trên thịt. Thế nhưng theo bác sĩ Hoàng Thị Thúy Hà (Viện Dinh dưỡng Lâm sàng) thịt khi chưa được rửa sạch mang đi chần, sẽ làm các thớ thịt co lại, ngậm nhiều vi khuẩn và chất bẩn hơn.

Tốt nhất bạn nên rửa với muối và rửa sạch qua nhiều lần nước trước khi chế biến.



Nhưng tuyệt đối không nên chần thịt qua nước sôi. Theo các chuyên gia, dinh dưỡng của thịt, bao gồm cả thịt lợn, chủ yếu là protein. Những protein này tồn tại dưới dạng cơ thịt và mỡ. Khi đột ngột luộc thịt qua nước sôi, các thành phần protein sẽ vón cục lại trong khi phần thịt bên ngoài co cứng.

7. Luộc thịt heo quá kỹ

Chúng ta thường có quan niệm là thịt nấu càng mềm càng ngon, vì vậy khi nấu nướng, nhiều người để thịt trên lửa trong thời gian rất lâu, nhất là khi hầm cả xương, không ít người nấu cho đến khi xương cũng mềm ra mới tắt bếp.



Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe cho biết, trong nhiệt độ 200 – 300 độ C, axit amin, creatinin, đường và các hợp chất vô hại trong thịt sẽ xảy ra phản ứng hóa học, hình thành các axit amino aromatic.

Trong chất này có chứa đến 12 loại hợp chất hóa học, trong đó có 9 loại có khả năng gây ra ung thư.

Theo thống kê trong cuộc sống hiện đại, ô nhiễm công nghiệp là nguyên nhân gây ra ung thư chiếm đến 50%, còn lại ảnh hưởng từ ăn uống cũng chiếm tỷ lệ không hề nhỏ, con số này là 35%.

Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo không nên nấu thịt quá lâu, quá chín. Chỉ nên nấu cho thịt vừa đủ mềm, khi thấy xuất hiện lớp bọt đầu tiên do thịt tiết ra thì nên vớt bỏ đi, điều này có thể giảm thiểu ảnh hưởng có hại do các axit amino aromatic gây ra.

8. Chọc đũa và lật thịt liên tục